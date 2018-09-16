В Сети опубликовали видео «плачущего» моста в Киеве

В Киеве прорвало трубу на мосту Патона. Очевидцы опубликовали фото и видео происшествия в социальных сетях.



Прорыв произошел в трех местах, но вскоре вода мощными потоками начала стекать в Днепр. Неисправность заметили еще 9 сентября, сообщает «РИА Новости».

«Столичный мост Патона не только «устал», но и замироточил», — написал киевский журналист Дмитрий Федоренко.

По мнению пользователей соцсетей, мост просто «устал и расплакался».

Ранее в Сети опубликовали несколько видео с аварией на Крымском мосту. Плавучий кран, сорвавшись с якоря, врезался в мост. Инцидент произошел 8 сентября.