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Происшествия

В Сети выложили несколько видео с аварией на Крымском мосту

08:29, 09.09.2018
В Сети выложили несколько видео с аварией на Крымском мосту
Фото: скриншот youtube.com

В Сети опубликовали несколько видео с аварией на Крымском мосту. Плавучий кран, сорвавшись с якоря, врезался в мост. Инцидент произошел вчера, 9 сентября.

Плавкран повредил одну мачту освещения и несколько метров барьерного ограждения моста. Его почти сразу оттащили от места происшествия. Участок дороги, где произошло происшествие, временно перекрывали.

Движение было восстановлено уже после обеда.

Происшествия
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