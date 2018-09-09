В Сети выложили несколько видео с аварией на Крымском мосту

В Сети опубликовали несколько видео с аварией на Крымском мосту. Плавучий кран, сорвавшись с якоря, врезался в мост. Инцидент произошел вчера, 9 сентября.

Плавкран повредил одну мачту освещения и несколько метров барьерного ограждения моста. Его почти сразу оттащили от места происшествия. Участок дороги, где произошло происшествие, временно перекрывали.

Движение было восстановлено уже после обеда.