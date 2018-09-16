«Нефтехимик» обыграл «Урал-2» со счетом 4:2
Нижнекамский «Нефтехимик» на выезде обыграл екатеринбургский клуб «Урал-2» в матче 9-го тура ПФЛ.
Игра закончилась со счетом 4:2 в пользу нижнекамской команды. В составе екатеринбургской команды точными ударами отметились Герасимов и Лукоянов. За нижнекамцев голы забили Макаров, Канаев и дубль реализовал Умаров.
Ранее «Нефтехимик» на домашнем стадионе обыграл команду «Сызрань-2003» со счетом 1:0.СпортФутбол Татарстан
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