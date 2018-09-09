«Нефтехимик» с минимальным счетом обыграл «Сызрань-2003»

Сегодня, 9 сентября, прошли матчи очередного тура российского чемпионата ПФЛ. «Нефтехимик» на домашнем стадионе обыграл команду «Сызрань-2003» со счетом 1:0.

С первых минут матча, на поле установилась равная борьба. В середине первого тайма, благодаря точному удару Ризвана Умарова, «Нефтехимик» вышел вперед — 1:0. Этот гол в итоге остался единственным в матче.

После своей победы нижнекамцы продолжили преследовать лидера чемпионата ульяновскую «Волгу». Подопечные Юрия Уткульбаева отстают от 1-го места на два очка, имея в своем активе 16 очков и один матч в запасе.



