Россиянки выиграли 7 золотых медалей на ЧМ по художественной гимнастике

Сборная России одержала победу в общем медальном зачете на чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии (Болгария).

Российские спортсменки взяли семь золотых, две серебряные и три бронзовые медали, передает ТАСС. Второе место по итогам чемпионата заняла сборная Италии. Третьими стали спортсменки из Болгарии.

Отмечается, что россиянки победили во всех индивидуальных дисциплинах. При этом Дина Аверина выиграла четыре золота, став чемпионкой мира в личном многоборье, а также в упражнениях с обручем, с мячом и с булавами.

Ранее российские гимнастки взяли серебро этапа Кубка вызова в Казани.