В Крыму призвали делегацию ОБСЕ не медлить с визитом на полуостров

Глава болгарской национально-культурной автономии Крыма Иван Абажер призвал делегацию ОБСЕ не медлить с решением посетить Крым.



«Они должны принять волевое решение и своими глазами посмотреть, как развивается российский Крым. А также пообщаться с местным населением, чтобы понять для себя, почему крымчане решили вернуться на свою историческую родину», — рассказал Иван Абажер.



По его мнению, негативное представление о регионе складывается от незнания ситуации или нежелании видеть очевидное, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Крым может посетить Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

6 сентября в Крым с трехдневным визитом приезжала делегация из Соединенных Штатов в составе четырех человек.