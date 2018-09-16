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В Крыму призвали делегацию ОБСЕ не медлить с визитом на полуостров

12:59, 16.09.2018
В Крыму призвали делегацию ОБСЕ не медлить с визитом на полуостров
Фото: ru.wikipedia.org / NASA

Глава болгарской национально-культурной автономии Крыма Иван Абажер призвал делегацию ОБСЕ не медлить с решением посетить Крым.

«Они должны принять волевое решение и своими глазами посмотреть, как развивается российский Крым. А также пообщаться с местным населением, чтобы понять для себя, почему крымчане решили вернуться на свою историческую родину», — рассказал Иван Абажер.

По его мнению, негативное представление о регионе складывается от незнания ситуации или нежелании видеть очевидное, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Крым может посетить Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

6 сентября в Крым с трехдневным визитом приезжала делегация из Соединенных Штатов в составе четырех человек.

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