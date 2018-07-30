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БДИПЧ ОБСЕ может посетить Крым — СМИ

06:20, 30.07.2018
БДИПЧ ОБСЕ может посетить Крым — СМИ
Фото: pixabay.com

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ может отправить делегацию в Крым для оценки ситуации, связанной с нарушениями прав человека в этом регионе.

«Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ рассматривает возможность поездки в Крым, чтобы оценить ситуацию с нарушением прав человека на полуострове», — сообщили «Известиям» в пресс-службе организации.

Постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Москва приветствует посещение Крыма международными наблюдателями.

«Но без России приехать на полуостров не получится. Некоторые получают украинскую визу и с ее помощью пытаются попасть сюда, тем самым недвусмысленно давая понять, что Крым якобы принадлежит Украине. Крым — территория России. Следовательно, приехать на полуостров, не обговорив этот вопрос с Москвой, невозможно», — сказал он.

Ранее Госдеп США выпустил Крымскую декларацию о непризнании присоединения полуострова к РФ.

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