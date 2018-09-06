Американская делегация прибыла в Крым с трехдневным визитом

Делегация из Соединенных Штатов в составе четырех человек приехала в Крым с трехдневным визитом.

«Они приехали с желанием увидеть реальную обстановку на полуострове и донести правду о жизни крымчан у себя на родине», — рассказал "РИА Новости" один из организаторов визита общественников Валентин Козубский.

Во время нахождения на территории Крыма американская делегация посетит детский дом «Надежда» в Симферополе, встретится с представителями парламента Республики, а также побывает в Ялте и Севастополе.

Завершится визит 9 сентября.



Ранее сообщалось, что Крым может посетить Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.