Синдзо Абэ сообщил Путину о неизменности позиции Японии по территориальному вопросу

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме сообщил ему о неизменности позиции Токио по территориальному вопросу.

«Наш основной принцип — решить территориальный вопрос, а затем заключить мирный договор. Я говорил это до высказываний президента Путина и повторил это и после — на всякий случай», — заявил Абэ в ходе предвыборных дебатов в эфире телеканала NHK.

Напомним, что 12 сентября президент РФ Владимир Путин предложил премьеру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор между странами до конца года. После стало известно, что Путин и Абэ провели разговор тет-а-тет на турнире по дзюдо.