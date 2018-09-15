СМИ сообщили о приватной беседе Путина и Абэ на турнире по дзюдо

Владимир Путин провел приватную беседу с японским премьером Синдзо Абэ после того, как российский президент официально предложил Токио до конца года заключить мирный договор без предварительных условий.

По информации японской газеты NHK, разговор тет-а-тет состоялся во время турнира по дзюдо, прошедшего после пленарного заседания Восточного экономического форума.

Содержание беседы неизвестно, сообщается лишь, что Путин и Абэ беседовали в присутствии переводчика.

Напомним, что 12 сентября президент РФ Владимир Путин предложил премьеру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор между странами до конца года. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Йосихидэ Суга заявил, что правительство не будет менять своей политики по отношению к вопросу о возвращении островов и заключению мирного договора.