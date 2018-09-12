Правительства России и Японии могут заключить мирный договор до конца года

Президент РФ Владимир Путин предложил премьеру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор между странами до конца года.

Путин мотивировал это тем, что после подписания документа спорные вопросы будут решаться «по-дружески» и это облегчит решение проблем, которые существуют на протяжении 70 лет, передают «Ведомости» с Восточного экономического форума.

Ранее на встрече с участниками круглого стола по российско-китайскому межрегиональному сотрудничеству во Владивостоке Путин выразил надежду, что в скором будущем появятся прямые авиарейсы между Казанью и Китаем.