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Правительства России и Японии могут заключить мирный договор до конца года

10:35, 12.09.2018
Правительства России и Японии могут заключить мирный договор до конца года
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин предложил премьеру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор между странами до конца года.

Путин мотивировал это тем, что после подписания документа спорные вопросы будут решаться «по-дружески» и это облегчит решение проблем, которые существуют на протяжении 70 лет, передают «Ведомости» с Восточного экономического форума.

Ранее на встрече с участниками круглого стола по российско-китайскому межрегиональному сотрудничеству во Владивостоке Путин выразил надежду, что в скором будущем появятся прямые авиарейсы между Казанью и Китаем.

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