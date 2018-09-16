Авиакомпания «ИрАэро» отложила запуск рейсов Самара — Китай до октября

Авиакомпания «ИрАэро» не получила от китайской стороны слоты на рейсы в Хайкоу из Самары. Данные опубликовала ассоциация туроператоров.

Изначально планировалось, что перелеты должны начаться 17 сентября. Как рассказали в ассоциации, Росавиация будет выдавать разрешения на октябрь на следующей неделе. Также ведомство даст допуски только при условии наличия у «ИрАэро» подтвержденных слотов с китайской стороны.

Авиакомпания планирует задействовать Boeing 777–200 вместимостью 374 кресла, в том числе 11 кресел бизнес-класса. Время в пути из Самары в Китай составит порядка 7 часов, пишет 63.ru.

Напомним, авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает в октябре рейсы Самара — Москва.