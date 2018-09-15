Сирийские ПВО отразили очередную ракетную атаку Израиля
Сирийские системы противоракетной оборон отразили ракетную атаку Израиля по району международного аэропорта Дамаск.
«Средства противовоздушной обороны отреагировали на израильскую ракетную атаку на международный аэропорт Дамаск», — пишет SANA со ссылкой на военный источник.
Напомним, 4 сентября Израиль нанес авиаудар по западу Сирии. Тогда пострадали военные объекты в Тартусе и Хаме. В результате авиаудара один человек погиб, четверо пострадали.Происшествия
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