Новости происшествий

01:01 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Сирийские ПВО отразили очередную ракетную атаку Израиля

23:26, 15.09.2018
Сирийские ПВО отразили очередную ракетную атаку Израиля
Фото: ru.wikipedia.org / Aziz1005

Сирийские системы противоракетной оборон отразили ракетную атаку Израиля по району международного аэропорта Дамаск.

«Средства противовоздушной обороны отреагировали на израильскую ракетную атаку на международный аэропорт Дамаск», — пишет SANA со ссылкой на военный источник.

Напомним, 4 сентября Израиль нанес авиаудар по западу Сирии. Тогда пострадали военные объекты в Тартусе и Хаме. В результате авиаудара один человек погиб, четверо пострадали.

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты