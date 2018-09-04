Израиль нанес авиаудар по западу Сирии
Израиль нанес авиаудар по западу Сирии. Об этом сообщает агентство SANA.
«ПВО Сирии сбила несколько ракет, выпущенных самолетами Израиля по району Вади аль-Уюн в окрестностях Хамы», — говорится в сообщении агентства.
Военный источник рассказал, что ударам подверглись военные объекты в Тартусе и Хаме.
По информации медиков, в результате авиаудара один человек погиб, четверо пострадали.
Напомним, что на днях в районе Дамаска прогремело несколько взрывов. Некоторые СМИ сообщали, что удары наносили израильские самолеты. По официальной версии, причиной взрывов стало короткое замыкание на складе боеприпасов рядом с военным аэропортом.Происшествия
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