Израиль нанес авиаудар по западу Сирии

Израиль нанес авиаудар по западу Сирии. Об этом сообщает агентство SANA.

«ПВО Сирии сбила несколько ракет, выпущенных самолетами Израиля по району Вади аль-Уюн в окрестностях Хамы», — говорится в сообщении агентства.

Военный источник рассказал, что ударам подверглись военные объекты в Тартусе и Хаме.

По информации медиков, в результате авиаудара один человек погиб, четверо пострадали.

Напомним, что на днях в районе Дамаска прогремело несколько взрывов. Некоторые СМИ сообщали, что удары наносили израильские самолеты. По официальной версии, причиной взрывов стало короткое замыкание на складе боеприпасов рядом с военным аэропортом.