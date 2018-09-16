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Лучшим фильмом в истории, по мнению Стивена Кинга, является «Крестный отец 2»

01:31, 16.09.2018
Лучшим фильмом в истории, по мнению Стивена Кинга, является «Крестный отец 2»
Фото: ru.wikipedia.org / Stephanie Lawton

Лучшим фильмом в истории кинематографа является картина Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец 2». Такое мнение высказал американский писатель Стивен Кинг.

«Кто-то спросил меня: «Какой лучший фильм, который вы когда-либо видели?» После ночи без сна (что мне действительно не нужно) я могу с уверенностью ответить. «Крестный отец 2», — написал он в Twitter.

Ранее фильм Константина Хабенского «Собибор» выдвинули от России на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

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