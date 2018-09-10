«Собибор» Хабенского выдвинули на «Оскар»
Фильм Константина Хабенского «Собибор» выдвинули от России на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
«От России выдвинут фильм „Собибор“, — передает ТАСС со ссылкой на продюсера Александра Роднянского, входящего в Российский оскаровский комитет.
Отмечается, что картину выбрали „большинством голосов“.
Напомним, фильм «Собибор» о восстании заключенных в немецком концлагере вышел на экраны в мае этого года. Ленту в качестве режиссера снял Константин Хабенский, он же сыграл главную роль. Подробности в материале «Реального времени».ОбществоКультура
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