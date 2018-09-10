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«Собибор» Хабенского выдвинули на «Оскар»

19:31, 10.09.2018
«Собибор» Хабенского выдвинули на «Оскар»
Фото: cinemaprod.ru

Фильм Константина Хабенского «Собибор» выдвинули от России на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

«От России выдвинут фильм „Собибор“, — передает ТАСС со ссылкой на продюсера Александра Роднянского, входящего в Российский оскаровский комитет.

Отмечается, что картину выбрали „большинством голосов“.

Напомним, фильм «Собибор» о восстании заключенных в немецком концлагере вышел на экраны в мае этого года. Ленту в качестве режиссера снял Константин Хабенский, он же сыграл главную роль. Подробности в материале «Реального времени».

ОбществоКультура
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