В Татарстане избрали глав шести районов
Сегодня в Татарстане избрали глав шести муниципальных районов республики.
В Алексеевском эту должность занял Сергей Демидов, в Дрожжановском районе — Марат Гафаров, Нурлатском — Алмаз Ахметшин, Пестречинском — Ильхам Кашапов, Рыбно-Слободском — Ильдар Тазутдинов, Тукаевском — Фаил Камаев.
Кандидатов выдвинули районные отделения «Единой России», а местные депутаты их поддержали.
Завтра на заседании райсовета ожидается избрание главы Актанышского района. Кандидатом на этот пост является бывший министр образования Татарстана Энгель Фаттахов.
Подробнее об избрании глав районов Республики Татарстан — в материале «Реального времени».ОбществоВласть Татарстан
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