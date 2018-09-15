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Украина возобновила работу двух закрытых КПП на границе с Крымом

13:59, 15.09.2018
Украина возобновила работу двух закрытых КПП на границе с Крымом
Фото: commons.wikimedia.org / skhakirov

Украинские пограничники сегодня утром возобновили пропуск автомобилей и пешеходов через два контрольно-пропускных пункта въезда-выезда (КПВВ) на границе с Крымом.

Речь идет о КПВВ «Каланчак» и «Чаплынка».

«Операции по осуществлению пропуска лиц и транспорта через админграницу пограничники Херсонского отряда начнут в 10.00», — сказано в сообщении Генпрокуратуры.

Представитель пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым рассказал, что сейчас крымские пункты пропуска, расположенные на севере полуострова напротив украинских «Каланчака» и «Чаплынки», — «Армянск» и «Перекоп», работают в штатном режиме, передает «Интерфакс».

Напомним, что 6 сентября Украина приостановила доступ транспорта из Крыма в двух из трех пунктов пропуска в связи с опасной экологической ситуацией, сложившейся на заводе «Титан» в Крыму.

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