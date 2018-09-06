Украина приостановила доступ транспорта из Крыма в двух из трех пунктах пропуска

Украина без объяснения причин прекратила доступ транспорта из Крыма в двух из трех существующих пунктах пропуска.

«В 17.50 по Москве без объяснения причин Госпогранслужба Украины в одностороннем порядке прекратила пропуск в пунктах пропуска «Каланчак» (напротив пункта пропуска «Армянск» в Крыму) и «Чаплинка» (в Крыму напротив пункт «Перекоп») — заявил «Интерфаксу» представитель пограничного управления ФСБ РФ по республике.



Помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что закрывают КПП в связи с опасной экологической ситуацией, сложившейся на заводе «Титан» в Крыму.

Ранее сообщалось, что из-за аварии на заводе «Титановые инвестиции» с севера Крыма эвакуируют 4 тысячи детей.