В Нижегородской области подешевели куриное мясо, говядина и морковь

В Нижегородской области наблюдается снижение цены на куриное мясо, говядину и морковь. Данные приводит региональное Министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.

Согласно информации ведомства, с 3 по 10 сентября на 0,7% подешевела говядина — с 326,06 до 323,7 рубля за килограмм, на 1,3% упала цена на курицу — 127,4 до 125,8 рубля за килограмм. Сильнее всего снизились цены на морковь — на 14,5% — с 35,8 до 30,6 рубля за килограмм. Кроме того, в регионе упала средняя цена на яблоки, лук и капусту.

Добавим, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 7% меньше среднероссийского показателя.

Напомним, ранее была названа средняя зарплата в Нижегородской области.