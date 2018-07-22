Названа средняя зарплата в Нижегородской области

Средняя номинальная начисленная зарплата в Нижегородской области равняется 33395 рублей. Данные приводит Нижегородстат.

Стоит отметить, что заработная плата в регионе выросла на 6,3% в мае 2018 года по сравнению с этим же периодом 2017 года. Фонд начисленной заработной платы в мае 2018 года сложился в сумме 38 млрд рублей, с начала отчетного года – 182 млрд рублей. Темп роста к маю 2017 года превысил 107%, к январю-маю 2017 года – 110,1%.

В целом, среднесписочная численность работающих в январе-мае 2018 года в области составила 1,152 млн человек.

Напомним, ранее стало известно, что реальные зарплаты в Белоруссии превысили российские.