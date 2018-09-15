В США жертвами урагана «Флоренс» стали пять человек

В США пять человек погибли из-за урагана «Флоренс», обрушившегося на восточное побережье страны.

В городе Уилмингтон мать с ребенком погибли после падения дерева на их дом, отца ребенка госпитализировали. В округе Пендер женщина умерла от сердечного приступа из-за того, что медики не смогли до нее добраться.

Еще два человека погибли в округе Ленуар, сообщает Reuters со ссылкой на представителей местных властей.

После того как «Флоренс» вышел из Атлантики на сушу, он ослаб до уровня тропического шторма, скорость ветра к вечеру пятницы, 14 сентября, снизилась с 40,2 до 31,2 м/с.



Национальный ураганный центр США прогнозирует, что «Флоренс» может затронуть территорию с населением около 10 млн человек.



Напомним, что накануне ураган «Флоренс» достиг восточного побережья США. В штатах Северная Каролина, Южная Каролина и Вирджиния ввели режим ЧП.