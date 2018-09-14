Ураган «Флоренс» достиг восточного побережья США
Ураган «Флоренс» достиг восточного побережья США — эпицентр стихии достиг города Райтсвилл Бич в Северной Каролине.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр США по предупреждению ураганов, максимальная скорость порывов ветра достигает 150 км/ч.
In the eye wall of #HurricanceFlorence pic.twitter.com/mmcpPsPzGY
— Anthony Farnell (@AnthonyFarnell) 14 сентября 2018 г.
Ожидается, что основной удар стихии придется на три американских штата — Северная Каролина, Южная Каролина и Вирджиния. Там уже ввели режим ЧП.
Ранее сообщалось, что в США эвакуировали более миллиона человек из-за урагана «Флоренс».Происшествия
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