Ураган «Флоренс» достиг восточного побережья США

Ураган «Флоренс» достиг восточного побережья США — эпицентр стихии достиг города Райтсвилл Бич в Северной Каролине.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр США по предупреждению ураганов, максимальная скорость порывов ветра достигает 150 км/ч.

Ожидается, что основной удар стихии придется на три американских штата — Северная Каролина, Южная Каролина и Вирджиния. Там уже ввели режим ЧП.

Ранее сообщалось, что в США эвакуировали более миллиона человек из-за урагана «Флоренс».