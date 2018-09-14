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Происшествия

Ураган «Флоренс» достиг восточного побережья США

16:06, 14.09.2018
Ураган «Флоренс» достиг восточного побережья США
Фото: pixabay.com

Ураган «Флоренс» достиг восточного побережья США — эпицентр стихии достиг города Райтсвилл Бич в Северной Каролине.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр США по предупреждению ураганов, максимальная скорость порывов ветра достигает 150 км/ч.

Ожидается, что основной удар стихии придется на три американских штата — Северная Каролина, Южная Каролина и Вирджиния. Там уже ввели режим ЧП.

Ранее сообщалось, что в США эвакуировали более миллиона человек из-за урагана «Флоренс».

Происшествия
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