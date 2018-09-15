Предполагаемые расходы на нацпроект «Экология» сократились с 6,4 до 4 трлн рублей

Авторы нацпроекта «Экология» сократили расходы на его реализацию с 6,4 трлн рублей до 4 трлн рублей. Это следует из последней редакции документа, которая была направлена на согласование в профильные ведомства 12 сентября.



В документе сказано, что сокращение расходов произошло за счет того, что вдвое были урезаны расходы на внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) за счет внебюджетного финансирования в период с 2019 по 2024 год, передает РБК.



По сравнению с предыдущей редакцией проекта конца августа выросли бюджетные расходы с 680,5 млрд руб. до 698,3 млрд руб. Из региональных бюджетов планируется потратить 100 млрд руб. ( на 27 млрд рублей меньше), из внебюджетных источников — 3,2 трлн руб. за шесть лет (ранее предполагалось потратить 5,6 трлн руб.)