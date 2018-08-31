Предполагаемые расходы на нацпроект «Экология» выросли с 1,55 до 6,4 триллиона рублей

Общие расходы на реализацию нацпроекта «Экология» выросли более чем в четыре раза — с 1,55 до 6,4 трлн рублей. Об этом говорится в последней редакции проекта.

В документе появилось новое направление проекта — «Внедрение наилучших доступных технологий» (НДТ), которое оценивается в 4,827 трлн рублей. При этом 4,8 трлн рублей из этой суммы составят расходы из внебюджетных источников.

Врио руководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов подтвердил РБК включение в проект паспорта нацпроекта нового направления, добавив, что сумма финансирования пока прогнозная.



Ранее сообщалось, что общая стоимость проекта на 2019—2024 годы составит 1,8 трлн рублей. При этом его реализация обойдется российским компаниям в 140 млрд рублей в год.