Банк России сравнил влияние пенсионной реформы на экономику с ЧМ-2018

Повышение пенсионного возраста в России добавит к росту экономики в 2019 году около 0,1 процентного пункта. Об этом сказано в докладе о денежно-кредитной политике, опубликованном на сайте регулятора.

При этом дополнительный вклад от пенсионной реформы в 2020-2021 годах составит 0,2-0,3 п.п.

«Вместе с мерами по повышению человеческого капитала и мобильности трудовых ресурсов пенсионная реформа может смягчать возникающую из-за неблагоприятных демографических тенденций проблему дефицита кадров, которая может обеспечить устойчивое превышение роста оплаты труда над темпами роста производительности труда» — отмечается в докладе.



Ранее регулятор заявлял об аналогичном по масштабам влиянии на экономику проведения Чемпионата мира по футболу в России. При этом Казань заработала за несколько дней мундиаля свыше 11 млрд рублей.

