Банк России повысил базовый прогноз по ценам на нефть в 2018 году до $69

Банк России повысил базовый прогноз по ценам на нефть в 2018 году до $69. Это следует из доклада о денежно-кредитной политике, опубликованного на сайте регулятора.

По данным ЦБ РФ, в 2018 году цена на нефть ожидается на уровне $69 за баррель, в 2019-ом — $60 за баррель, а в 2020-ом на уровне $55 за баррель.

Регулятор пояснил, что пересмотр связан с более значительным сокращением добычи нефти в Венесуэле и более быстрым снижением добычи и экспорта в Иране, а также более низким объемом поставок нефти из Ливии и Канады.



В прошлом докладе ЦБ закладывал в базовый сценарий в 2018 году цену на нефть на уровне $67.



Добавим, что в сентябре цена нефти Brent превысила $80 за баррель впервые с мая.