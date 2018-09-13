BBC: Комитет по соответствую WADA рекомендовал не восстанавливать РУСАДА в правах

Как утверждает британский телеканал BBС, комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации не восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах.

Главными критериями восстановления РУСАДА были признание доклада Ричарда Макларена о допинге в России и доступ офицеров WADA в опечатанную московскую лабораторию.



Комитет по соответствию смягчил критерии и посчитал, что для восстановления России нужно признать доклад Самуэля Шмида, а не Макларена. А именно — согласиться с тем, что в допинговой схеме были замешаны «отдельные персоны в министерстве спорта России и его подразделениях».

Также теперь нужно дать WADA доступ не ко всем, но только к определенным пробам из московской лаборатории. К тем пробам, которые запросит WADA.

Комитет направил новые критерии министру спорта России Павлу Колобкову.

«Колобков отказался признавать доклад Шмида и продолжил повторять предыдущие заявления о том, что причастность кого-либо к допинговой схеме определит только Следственный комитет России. Также он не дал никакого ответа на просьбу WADA открыть доступ к определенным пробам из московской лаборатории.

Таким образом, комитет анонимно пришел к выводу, что РУСАДА не выполнила оставшиеся два критерия по восстановлению», — сообщается в выводах комитета.

Заседание исполкома WADA состоится 20 сентября на Сейшельских островах.

