«Ак Барс» по буллитам обыграл «Салават Юлаев»
«Ак Барс» в серии буллитов обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Уфе и завершилась со счетом 5:4 в пользу «Ак Барса». В составе уфимской команды точными бросками отметились Александр Кадейкин, Владимир Ткачев, Линус Умарк и Антон Бурдасов.
В составе «барсов» голы реализовали Артем Лукоянов, Роб Клинкхаммер, Антон Ландер и Данис Зарипов. В серии буллитов забил Александр Бурмистров.
В следующем матче подопечные Зинэтулы Билялетдинова 16 сентября сыграют с казахстанским «Барысом».
Ранее «Ак Барс» уступил в серии послематчевых буллитов омскому «Авангарду». Встреча закончилась со счетом 2:1.СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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