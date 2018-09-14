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«Ак Барс» по буллитам обыграл «Салават Юлаев»

19:33, 14.09.2018
«Ак Барс» по буллитам обыграл «Салават Юлаев»
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» в серии буллитов обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Уфе и завершилась со счетом 5:4 в пользу «Ак Барса». В составе уфимской команды точными бросками отметились Александр Кадейкин, Владимир Ткачев, Линус Умарк и Антон Бурдасов.

В составе «барсов» голы реализовали Артем Лукоянов, Роб Клинкхаммер, Антон Ландер и Данис Зарипов. В серии буллитов забил Александр Бурмистров.

В следующем матче подопечные Зинэтулы Билялетдинова 16 сентября сыграют с казахстанским «Барысом».

Ранее «Ак Барс» уступил в серии послематчевых буллитов омскому «Авангарду». Встреча закончилась со счетом 2:1.

СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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