«Ак Барс» по буллитам уступил омскому «Авангарду»

«Ак Барс» уступил в серии послематчевых буллитов омскому «Авангарду» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).



Встреча прошла в Балашихе и завершилась со счетом 2:1 в пользу омичей. В составе «барсов» шайбу забил Иржи Секач, буллиты реализовали Федор Малыхин, Владимир Ткачев и Иржи Секач.

У «Авангарда» в основное время отличился Максим Чудинов, в серии буллитов забили Давид Деарне, Крис Верстиг и дважды точными бросками отметился Сергей Широков.

В следующем матче подопечные Зинэтулы Билялетдинова 14 сентября сыграют в Уфе с «Салаватом Юлаевым».

Напомним, что в предыдущей игре «Ак Барс» обыграл казахстанский «Барыс» со счетом 4:3.