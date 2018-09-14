Башкирия вошла в тройку лидеров по росту смертности от рака

Башкирия вошла в топ-3 регионов по темпам роста смертности от онкологических заболеваний. По данным за 2016—2017 годы смертность от рака в республике выросла на 6,9%.

По данным исследования ОНФ и фонда «Здоровье», республика уступает по этому показателю только Магаданской области и Дагестану.

Отмечается также, что в Башкирии высока доля выявления рака на поздней стадии. Такие случаи составляют в РБ 45,9% от всех выявленных онкологических заболеваний, передает РБК.

При этом выявляемость онкозаболеваний сильнее всего выросла в Чукотском автономном округе (на 33,1%), Хабаровской крае (14,2%), Амурской области (11,5%), Крыму (9%) и Чувашии (8,5%).

Согласно исследованию, в целом по стране смертность от рака снизилась на 2,4% со 198,9 случая на 100 тысяч населения в 2016 году до 194,2 на 100 тысяч в 2017 году.

Напомним, что по данным Росстата за 7 месяцев 2018 года в Башкирии были убиты 83 человека, а в ДТП погибли 188 человек.