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Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев стал ректором института

15:45, 14.09.2018
Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев стал ректором института
Фото: archive.government.ru

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев стал ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО).

На этом посту он сменил Алексея Зеленина, который перешел на новую работу в связи с избранием его депутатом областного совета народных депутатов, сообщается на сайте региональной администрации.

Отмечается, что Тулеев стоял у истоков создания института. КРИРПО был образован в 2002 году по его инициативе.

Напомним, что Тулеев ушел с поста губернатора Кемеровской области 1 апреля после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. 10 апреля он возглавил совет народных депутатов Кемеровской области. В июле Тулеев завершил политическую деятельность.

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