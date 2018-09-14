Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев стал ректором института

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев стал ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО).

На этом посту он сменил Алексея Зеленина, который перешел на новую работу в связи с избранием его депутатом областного совета народных депутатов, сообщается на сайте региональной администрации.

Отмечается, что Тулеев стоял у истоков создания института. КРИРПО был образован в 2002 году по его инициативе.



Напомним, что Тулеев ушел с поста губернатора Кемеровской области 1 апреля после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. 10 апреля он возглавил совет народных депутатов Кемеровской области. В июле Тулеев завершил политическую деятельность.