ЦБ повысил прогноз по инфляции в РФ в этом году до 3,8—4,2%

Центробанк повысил прогноз по инфляции до 3,8—4,2% к концу 2018 года. На конец 2019 года инфляция достигнет 5,0—5,5%.

Отмечается, что прогноз учитывает повышение ключевой ставки и приостановку покупки валюты до конца 2018 года

«Квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4% уже во втором полугодии 2019 года. Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны», — подчеркнули в ЦБ.