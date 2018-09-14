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Банк России приостановил покупку валюты до конца 2018 года

14:15, 14.09.2018
Банк России приостановил покупку валюты до конца 2018 года
Фото: cbr.ru

Центробанк продлил приостановку покупки валюты на рынке в рамках бюджетного правила до конца декабря 2018 года.

«Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков», — говорится в сообщении регулятора.

Подчеркивается, что решение о возобновлении регулярных покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках.

Напомним, сегодня совет директоров Центробанка повысил ключевую ставку на 0,25%, до 7,5%.

ЭкономикаФинансы
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