В России снизилось употребление алкоголя на 40% за 12 лет

Росалкогольрегулирование заметило снижение потребления спиртных напитков среди россиян за последние 12 лет на 40%.

«В рамках полномочий Росалкогольрегулирования используется несколько инструментов, направленных на изменение структуры и снижение потребления. Это контроль за соблюдением минимальных цен, внедрение системы прослеживаемости (ЕГАИС, — прим. ред.), борьба с нелегальным производством и оборотом алкоголя, а также контроль соблюдения государственных стандартов и технических условий, что неразрывно связано с качеством продукции», — цитирует главу ведомства Игоря Алешина «РИА Новости».

Напомним, ранее Россия заняла третье место в рейтинге стран мира по числу смертей от злоупотребления алкоголем.