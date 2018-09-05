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В России снизилось употребление алкоголя на 40% за 12 лет

05:29, 05.09.2018
В России снизилось употребление алкоголя на 40% за 12 лет
Фото: pixabay.com

Росалкогольрегулирование заметило снижение потребления спиртных напитков среди россиян за последние 12 лет на 40%.

«В рамках полномочий Росалкогольрегулирования используется несколько инструментов, направленных на изменение структуры и снижение потребления. Это контроль за соблюдением минимальных цен, внедрение системы прослеживаемости (ЕГАИС, — прим. ред.), борьба с нелегальным производством и оборотом алкоголя, а также контроль соблюдения государственных стандартов и технических условий, что неразрывно связано с качеством продукции», — цитирует главу ведомства Игоря Алешина «РИА Новости».

Напомним, ранее Россия заняла третье место в рейтинге стран мира по числу смертей от злоупотребления алкоголем.

АналитикаОбщество
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