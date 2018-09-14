Избранный губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вступит в должность 17 сентября

Церемония вступления Дмитрия Азарова в должность губернатора Самарской области состоится 17 сентября.

В пресс-службе правительства региона уточнили, что инаугурация пройдет 14 часов по московскому времени в Самарском академическом театре оперы и балета.

Ранее избирательная комиссия Самарской области признала Дмитрия Азарова победителем прошедших 9 сентября выборов губернатора региона. Он получил 72,63% голосов. Явка на выборах составила 48,05%.



Напомним, в сентябре 2017 года президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Дмитрий Азаров.

