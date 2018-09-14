Суд признал банкротом крупнейшего перевозчика Чувашии

Арбитражный суд Чувашии 13 сентября признал несостоятельным (банкротом) крупнейшего перевозчика республики ГУП ЧР «Чувашавтотранс».

Согласно материалам арбитража, на предприятии введена процедура конкурсного производства. Полномочия генерального директора ГУП ЧР «Чувашавтотранс» прекращены.

При этом Минтранс республики сообщает, пассажирские перевозки в регионе осуществляются в полном объеме. Отмечается, что временные перевозчики осуществляют пассажирские перевозки по маршрутам ГУП ЧР «Чувашавтотранс».

Напомним, что в июле 2018 года после уведомления предприятия о прекращении отпуска нефтепродуктов по топливным картам возникла угроза приостановки пассажирских перевозок. В результате ГУП ЧР «Чувашавтотранс» поэтапно прекратило перевозки пассажиров сначала по муниципальным, а потом и по межмуниципальным маршрутам.

Всего предприятие обслуживало 231 городской и пригородный маршрут, два междугородных и 23 межобластных маршрута.

