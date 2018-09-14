Права «Фон-Ривьеры» на квартиру в Челнах продали за 35 рублей

Права требования «Фон-Ривьеры» на квартиру в Набережных Челнах продали за 35 рублей. Об этом говорится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Договор купли-продажи заключен с некой Спиридоновой Ольгой Сергеевной на квартиру в 9-этажном доме со строительным номером 65-03 в микрорайоне «Яшьлек». Также она приобрела права требования еще на 8 квартир. Их стоимость составляет от 252 до 511 тысяч рублей, следует из сообщения конкурсного управляющего «Фон-Ривьеры».

Кроме того, права требования на три квартиры приобрел ИП Сабитов Ильдар Радикович. Еще один договор купли-продажи заключен с Богачевой Светланой Михайловной.

Общая стоимость сделок составила 4,17 млн рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что права требования «Фон-Ривьеры» по договорам долевого участия на 75 квартир в Набережных Челнах выставили на торги за 156 млн рублей.