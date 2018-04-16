Права «Фон-Ривьеры» на 75 квартир в Челнах выставили на торги за 156 млн рублей

Конкурсный управляющий «Фон-Ривьеры» выставил на торги права требования по договорам долевого участия на 75 квартир в Набережных Челнах. Об этом сказано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Все квартиры расположены в 9-этажном доме со строительным номером 65-03 в микрорайоне «Яшьлек». Стоимость прав требований на них составляет 156, 1 млн рублей.

Вторым лотом на аукцион выставлена еще одна квартира в Челнах под номером 43 в доме 21 по ул. Виктора Полякова, ее стоимость — 4,34 млн рублей. Все указанное имущество находится в залоге у «Тимер Банка».

Заявки на участие в аукционе принимаются с 16 апреля по 28 мая. Сами торги назначены на 30 мая 2018 года. Местом проведения является «Межотраслевая торговая система «Фабрикант».

Ранее все имущество «Фон-Ривьеры» в «Дельта-Консалтинг» оценили по рыночной стоимости в 732,4 млн рублей. При этом права на 75 квартир оценены в 20,4 млн рублей, а квартира на Полякова — в 3,13 млн рублей.