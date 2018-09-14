В Саратовской области с начала года добыли миллион тонн нефти
С начала 2018 года на месторождениях в Саратовской области добыли один миллион тонн нефти. Данные приводит региональное министерство промышленности и энергетики.
По информации ведомства, общий объем роста к аналогичному периоду прошлого года составил 107%. В тройку крупнейший предприятий по объемам добычи нефти вошли «РуссНефть», «ЮКОЛА-нефть» и «ЛукБелОйл». На долю этих компаний приходится свыше 80% от суммарной добычи нефти в регионе.
Добавим, добычу нефти в Саратовской области ведут 26 предприятий на территории 21 района.
Напомним, ранее стало известно, что Минэнерго РФ предложит повысить субсидии нефтепроизводителям на 200 млрд рублей.ПромышленностьНефть
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