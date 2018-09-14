Ураган на севере Пермского края повредил крышу детского сада

В Красновишерске Пермского края 13 сентября прошел сильный ураган, повредивший часть домов в городе.

По данным регионального ГУ МЧС, из-за непогоды пострадали 14 зданий, 16 жилых помещений остались без света. Сильный ветер нанес ущерб кровле нескольких строений в городе, в том числе повредилась крыша детского сада.

Как сообщили в ведомстве, пострадавших нет, угроза разрушения зданий отсутствует. На данный момент в Красновишерске работает комиссия по оценке ущерба и определению необходимых аварийно-восстановительных работ.

Напомним, в начале августа ураган в Пермском крае оставил без света около 8 тысяч человек.