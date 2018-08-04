Ураган в Пермском крае оставил без света около 8 тысяч человек

Ураган, прошедший на территории Пермского края 3 августа, оставил без света 25 населенных пунктов с населением порядка 8 тысяч человек.

Отключение электроснабжения произошло в деревнях Юсьвинского, Кунгурского, Очерского, Лысьвенского, Чусовского и Осинского районов, а также в городе Усолье и в двух районах Перми — Орджоникидзевском и Кировском.

Устранять последствия непогоды вышли 47 бригад энергетиков — 176 человек и 48 единицы техники. Все работы были завершены к полуночи, сообщили в филиале «МРСК Урала» — «Пермэнерго».

Напомним, днем 3 августа по территории Пермского края прошел грозовой фронт. Порывы ветра достигали до 25 метров в секунду. В Перми оказались поломаны десятки деревьев, на одном из многоквартирных домов сорвало крышу, центральные улицы были затоплены. Пострадавших в результате урагана нет.