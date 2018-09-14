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В США из-за утечки газа произошли взрывы почти в 40 домах — погиб человек

07:21, 14.09.2018
В США из-за утечки газа произошли взрывы почти в 40 домах — погиб человек
Фото: twitter.com/MassStatePolice

Полиция расследует уже около 70 случаев утечки газа в штате Массачусетс в США. В 39 домах произошли взрывы, после которых начались пожары. В результате происшествия госпитализированы уже 12 человек, еще один погиб.

Полиция попросила эвакуироваться из домов всех жителей городов Лоуренс, Андовер и Северный Андовер, которым поставляет газ компания Columbia Gas. Чтобы предотвратить увеличение числа утечек, подачу газа в дома приостановили, передает «Коммерсантъ».

Напомним, 22 июня в результате взрыва газа в жилом доме в Заинске погибли двое — рабочий, занимавшийся чисткой вентиляции на крыше, и пенсионерка, которую не смогли спасти казанские врачи.

Происшествия
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