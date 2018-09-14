Вернувшегося в Россию фигуранта из «списка Титова» предупредили о скором аресте

Бизнесмена Сергея Капчука, который вернулся в Россию в июне этого года по «списку Титова», предупредили об аресте.

О грядущем аресте его предупредил источник. «С утра получаю информацию от источника, заслуживающего доверия: «Арест на 18-е число», — сообщил он на странице в Facebook.

Отмечается, что предприниматель находится в Москве под подпиской о невыезде. Его пригласил следователь из Екатеринбурга, где против Капчука в 1997 году было возбуждено дело. По его словам, именно неявка может стать причиной его задержания.

Предполагается, что в случае ареста под угрозу может быть поставлена вся программа по возвращению бизнесменов, передает Ura.ru.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что в отношении Капчука и других предпринимателей из списка приняли решение об отмене международного розыска и лишения свободы.