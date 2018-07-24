Титов рассказал об отмене розыска российских бизнесменов из «лондонского списка»

Четверо российских бизнесменов из «лондонского списка», скрывающиеся за рубежом от уголовного преследования, могут вернуться на родину. Российские власти приняли решение отменить их международный розыск.



«Приняты решения о возможности отмены международного розыска и продолжении расследования без применения лишения свободы в отношении Леонида Кураева, Сергея Капчука, Михаила Шаманова и Дмитрия Панькова», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Отмечается, что предприниматели предположительно вскоре вернутся в Россию.

«Работа по остальным фигурантам списка продолжается», — добавил он.



Ранее президент России Владимир Путин поручил генпрокурору Юрию Чайке, председателю СКР Александру Бастрыкину, директору ФСБ Александру Бортникову и главе МВД Владимиру Колокольцеву выработать согласованные решения по фигурантам «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса Титова.