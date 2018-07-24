Новости общества

14:44 МСК
Новости раздела
Общество

Титов рассказал об отмене розыска российских бизнесменов из «лондонского списка»

13:19, 24.07.2018
Титов рассказал об отмене розыска российских бизнесменов из «лондонского списка»
Фото: kremlin.ru

Четверо российских бизнесменов из «лондонского списка», скрывающиеся за рубежом от уголовного преследования, могут вернуться на родину. Российские власти приняли решение отменить их международный розыск.

«Приняты решения о возможности отмены международного розыска и продолжении расследования без применения лишения свободы в отношении Леонида Кураева, Сергея Капчука, Михаила Шаманова и Дмитрия Панькова», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Отмечается, что предприниматели предположительно вскоре вернутся в Россию.

«Работа по остальным фигурантам списка продолжается», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил генпрокурору Юрию Чайке, председателю СКР Александру Бастрыкину, директору ФСБ Александру Бортникову и главе МВД Владимиру Колокольцеву выработать согласованные решения по фигурантам «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты