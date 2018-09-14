В обшивке «Союза» нашли новые следы работы дрелью

Фото: NASA

Специалисты нашли еще одну дыру от дрели в обшивке российского космического корабля «Союз МС-09». Новые повреждения обнаружены на противометеоритном экране за основной дырой.

«Тот, кто сверлил корпус, пройдя его навылет, уперся головкой сверла во внешнюю негерметичную защиту», — передает слова источника ТАСС.

Также другой собеседник отметил, что продырявить корабль могли на последнем этапе строительства в цехе финальной сборки или в КИС, так как, по его словам, фотосъемка производилась до этого.

Напомним, 30 августа на Международной космической станции (МКС) произошла утечка воздуха из-за микротрещины в бортовом отсеке российского корабля «Союз МС-09». Комиссия «Роскосмоса» заподозрила американских космонавтов в случившемся.