«Роскосмос» заподозрил в порче «Союза» американских космонавтов

Фото: NASA

Комиссия «Роскосмоса», собранная для расследования разгерметизации корабля «Союз МС-09», заподозрила американских космонавтов в случившемся.

По одной из версий, которую называют наиболее вероятной, американская команда захотела вернуться на Землю из-за болезни одного из космонавтов. «Роскосмос» уже запросил у NASA данные видеорегистраторов космонавтов и их действующие медицинские показания.

Отмечается, что на месте разгерметизации нашли следы от нескольких попыток просверлить корабль, что привело на мысль, что сделано это было в космосе — без опоры. Кроме того, комиссия перепроверила документы и удостоверилась в целостности корабля перед вылетом, передает «Коммерсантъ».

Напомним, 30 августа на Международной космической станции (МКС) произошла утечка воздуха из-за микротрещины в бортовом отсеке российского корабля «Союз МС-09».