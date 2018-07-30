Российский рынок подержанных автомобилей за полгода вырос на 2%

По итогам 6 месяцев 2018 года объем рынка подержанных автомобилей достиг 2,54 млн единиц, что на 2% больше, чем за тот же период 2017 года. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат».

Лидерство сохранила LADA, на долю которой в первом полугодии пришлось 26% всего рынка. Всего за этот период было реализовано 660,5 тысячи автомобилей марки, что на 3,5% меньше, чем год назад.

Лучшей среди иномарок осталась Toyota, чей показатель достиг 286,5 тыс. экземпляров (+2,7%). В тройку также вошел Nissan — 140,9 тыс. машин (+5,4%), говорится в исследовании.

При этом наиболее популярными моделями являются LADA 2114, Ford Focus и LADA 2107.

Напомним, что в Татарстане цены на автомобили с пробегом выросли за первое полугодие 2018 года на 6%.