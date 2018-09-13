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Галимова о митинге против пенсионной реформы в Казани: «Это мероприятие было провокационным»

14:55, 13.09.2018 2
Галимова о митинге против пенсионной реформы в Казани: «Это мероприятие было провокационным»
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала проведение в Казани воскресного митинга по пенсионной реформе.

«Известный митинг был согласован на другой площадке, это мероприятие было провокационное. Они понимали, что там проводить запрещено. Правоохранительные органы действовали только для сохранения законности, чтобы все было по закону», — сказала она на брифинге.

Напомним, что митинг сторонников оппозиционера Алексея Навального в Казани прошел в парке Тинчурина 9 сентября. В результате были осуждены более 20 активистов. Шесть из них получили штрафы, остальные подверглись административному аресту от 4 до 8 суток.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:00
    Провокация - несогласование мероприятия в нарушение Конституции. Пенсионная реформа - геноцид пожилых мужчин. Все в стране делается против граждан. Собираться для выражения мнения мирно - конституционное право! Никаких иных мероприятий в этом месте не было!
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  • Анонимно 15:28
    Провокация на что, для чего?! Люди хотят чтобы их слышали! Молодежь не остается безучастной, потому что им дальше жить, они хотят социальную защищенность, а у нас ее нет.
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