Галимова о митинге против пенсионной реформы в Казани: «Это мероприятие было провокационным»

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала проведение в Казани воскресного митинга по пенсионной реформе.

«Известный митинг был согласован на другой площадке, это мероприятие было провокационное. Они понимали, что там проводить запрещено. Правоохранительные органы действовали только для сохранения законности, чтобы все было по закону», — сказала она на брифинге.

Напомним, что митинг сторонников оппозиционера Алексея Навального в Казани прошел в парке Тинчурина 9 сентября. В результате были осуждены более 20 активистов. Шесть из них получили штрафы, остальные подверглись административному аресту от 4 до 8 суток.