В России вновь предложили запретить курение у подъездов

В Госдуму внесли законопроект о запрете курения на открытом воздухе на расстоянии менее чем 10 м от подъездов многоквартирных домов.

Авторами документа стали сенаторы Александр Варфоломеев, Татьяна Кусайко, Лариса Тюрина, Анна Отке, Татьяна Лебедева и Эдуард Исаков. Они предлагают штрафовать за курение от 500 до 1,5 тыс. рублей, пишет «Парламентская газета».

«Ситуация, когда соседи или гости курят у входа в многоквартирный дом, широко распространена. При этом все граждане, проживающие в подъезде, в том числе дети, пожилые граждане вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные дома. А жители нижних этажей многоквартирных домов становятся «заложниками» данной ситуации», — отмечают авторы в пояснительной записке к документу.

Напомним, что в конце прошлого года Правительство РФ не поддержало аналогичный законопроект о введении запрета на курение на открытом воздухе менее чем в 10 м от подъездов жилых домов.